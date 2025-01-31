В авиакатастрофе возле Вашингтона погибла гражданка Польши

Среди жертв авиакатастрофы под Вашингтоном в ночь на 30 января есть Юстина Магдалена Беер, которая имеет польское гражданство.

Эту информацию подтвердил агентству PAP представитель Министерства иностранных дел Польши Павел Вронский, сообщает "Европейская правда".

По словам Вронского, погибшая Юстина Магдалена Байер имела польский паспорт, выданный в 1999 году.

В СМИ ранее сообщили, что среди погибших в авиакатастрофе в США есть 42-летняя Юстина Байер с 12-летней дочерью Бриель, которые жили в пригороде Вашингтона. Девочка возвращалась с соревнований по фигурному катанию в Канзасе.

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"Мы все еще ждем полный список жертв катастрофы", – отметил Вронский.

Как известно, под Вашингтоном пассажирский самолет авиакомпании American Airlines во время приближения к взлетно-посадочной полосе аэропорта имени Рейгана столкнулся в воздухе с военным вертолетом и упал в реку Потомак.

На борту лайнера American Airlines находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, а на борту Black Hawk – трое военных. Никто из них не выжил.

Федеральное бюро расследований США ранее заявило, что нет никаких признаков преступления или терроризма в авиакатастрофе.