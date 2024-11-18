В Австрії офіційно почали переговори про коаліцію без ультраправих

Консервативна Австрійська народна партія (ÖVP), соціал-демократи (SPÖ) та ліберали (NEOS) офіційно розпочали переговори про формування коаліції після того, як переможцю парламентських виборів – ультраправій Австрійській партії свободи – не вдалось заручитись більшістю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters.

На пресконференції в понеділок, 18 листопада, лідер Австрійської народної партії та нинішній глава уряду Карл Негаммер заявив про завершення попередніх переговорів із соціал-демократами та лібералами.

"Ми… офіційно розпочинаємо коаліційні переговори з SPÖ і NEOS", – заявив він на спільній пресконференції з лідерами цих партій.

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Цей крок означає, що переговори перейдуть до ширшого формату, де кожна з трьох партій обговорюватиме конкретні теми майбутнього коаліційного уряду.

Поки що залишається незрозумілим, як довго триватимуть переговори. Негаммер раніше говорив, що на Австрію чекає "довгий і, можливо, часто дуже тернистий шлях" до формування уряду.

Нагадаємо, ультраправа Австрійська партія свободи посіла перше місце на парламентських виборах у вересні, отримавши близько 29% голосів. Для формування уряду вона потребувала іншу партію, але на її умовах ніхто не захотів починати переговори про коаліцію.

Після цього австрійський президент Александер Ван дер Беллен доручив Негаммеру як лідеру Австрійської народної партії, що посіла друге місце, сформувати уряд без участі ультраправих.

Більше про австрійські вибори – у статті: Чому тріумф ультраправих в Австрії поки не став катастрофою для України.