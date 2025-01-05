Попередник Макрона вважає, що він має добути до кінця президентського терміну

Колишній президент Франції Франсуа Олланд вважає, що його наступник і нинішній глава держави Емманюель Макрон має завершити свій термін повноважень.

Про це він сказав в інтервʼю Ouest-France, яке цитує агентство AFP, повідомляє "Європейська правда".

Олланд визнав, що на адресу Макрона лунає багато критики, але підкреслив, що "він був переобраний і тому повинен завершити свій термін повноважень".

"Його відставка спровокувала б серйозну інституційну кризу", – вважає експрезидент Франції.

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Також політик вважає, що немає сенсу оголошувати дострокові парламентські вибори.

"Я не бачу, як розпуск через шість місяців може дати нам іншу Асамблею, відмінну від тієї, яку ми маємо сьогодні", розділену на три блоки і без більшості", – пояснив Олланд свою позицію.

Експрезидент Франції вважає, що "настав час для мирної парламентської демократії", та допускає, що нинішній уряд на чолі з Франсуа Байру "може проіснувати до 2027 року", але тільки за умови певних поступок іншим партіям.

Франсуа Олланд, колишній лідер Соціалістичної партії, був президентом Франції у 2012-2017 роках.

Опитування на початку грудня виявило, що більшість французів хочуть, щоб Макрон пішов у відставку, а дату запланованих на 2027 рік виборів було посунуто на 2025-й.

Сам Макрон – рейтинг довіри якого обвалився до мінімуму з початку його президентства – можливість відставки виключає.