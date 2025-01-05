Предшественник Макрона считает, что он должен добыть до конца президентского срока

Бывший президент Франции Франсуа Олланд считает, что его преемник и нынешний глава государства Эмманюэль Макрон должен завершить свой срок полномочий.

Об этом он сказал в интервью Ouest-France, которое цитирует агентство AFP, сообщает "Европейская правда".

Олланд признал, что в адрес Макрона звучит много критики, но подчеркнул, что "он был переизбран и поэтому должен завершить свой срок полномочий".

"Его отставка спровоцировала бы серьезный институциональный кризис", – считает экс-президент Франции.

Реклама:

Также политик считает, что нет смысла объявлять досрочные парламентские выборы.

"Я не вижу, как роспуск через шесть месяцев может дать нам другую Ассамблею, отличную от той, которую мы имеем сегодня", разделенную на три блока и без большинства", – пояснил Олланд свою позицию.

Экс-президент Франции считает, что "пришло время для мирной парламентской демократии", и допускает, что нынешнее правительство во главе с Франсуа Байру "может просуществовать до 2027 года", но только при условии определенных уступок другим партиям.

Франсуа Олланд, бывший лидер Социалистической партии, был президентом Франции в 2012-2017 годах.

Опрос в начале декабря показал, что большинство французов хотят, чтобы Макрон ушел в отставку, а дата запланированных на 2027 год выборов была сдвинута на 2025-й.

Сам Макрон – рейтинг доверия которого обвалился до минимума с начала его президентства – возможность отставки исключает.