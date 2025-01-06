Во Франции недовольны мерами борьбы с наркопреступлениями

Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен заявил о своем недовольстве теми мерами, которые принимаются для борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщает "Европейская правда", заявление французского министра приводит Le Figaro.

По словам Дарманена, в его министерстве "не все в порядке с вопросом наркотиков".

"Нам нужно все пересмотреть и сделать то, что мы уже сделали в отношении терроризма. Около десяти лет назад мы изменили нашу парадигму, создав гораздо больше спецслужб", – отметил он.

Реклама:

В течение последних двух недель Дарманен, который ранее возглавлял Министерство внутренних дел, выступил с целым рядом речей, поездок и заявлений на эту тему.

А несколько дней назад он заявил, что хочет "изолировать в тюрьме 100 крупнейших наркоторговцев" из 17 тысяч человек, которые сейчас сидят в тюрьмах за торговлю наркотиками во Франции.

Министр юстиции объявил, что он "запросил список" этих заключенных.

Внедрение этой системы, вдохновленной моделью, применяемой к некоторым заключенным террористам, начнется "в ближайшие несколько недель", сказал он.

"Ошибка французских тюрем заключается в том, что они смешивают всех заключенных. Некоторые из них опасны, продолжают торговать наркотиками и совершать убийства. Их нужно изолировать гораздо сильнее", – отметил Дарманен.

Кроме того, он указал, что еще одной сложностью в борьбе с наркопреступлениями является переполненность французских тюрем.

Министр также отметил сложность борьбы с мобильными телефонами в тюрьмах – в 2024 году их было изъято более 40 тысяч.

"Нам нужно еще 500 миллионов евро, чтобы установить устройства для глушения связи во всех тюрьмах... Сейчас Франция терпит неудачу в этом вопросе", – указал он.

Чтобы ударить по кошельку наркоторговцев, министр юстиции хочет сделать акцент на "конфискации и изъятии".

"Наркоторговля во Франции стоит от 3 до 6 миллиардов евро в год. Мы изымаем один миллиард и конфискуем чуть менее 400 миллионов", – сказал он.

Напомним, весной прошлого года тогда еще глава МВД Дарманен объявил о начале антинаркотических рейдов, целью которых была демонстрация серьезности намерений тогдашнего правительства бороться с наркоторговлей в городах.

Сообщали о задержании 1738 человек в рамках этих рейдов.