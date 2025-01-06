Шольц не подаватиме до суду на депутата, який написав про його зустріч з Путіним

В німецькому уряді заявили, що Олаф Шольц утримається від судового переслідування депутата від опозиційної партії ХДС Родеріха Кізеветтера, який писав про наміри канцлера зустрітись із господарем Кремля Владіміром Путіним.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав речник уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт, якого цитує Tagesschau.

Він зазначив, що Кізеветтер вже видалив свій допис в X (Twitter), у якому йшлося про наміри Шольца зустрітись з Путіним у найближчі тижні.

"На цьому юридичний процес завершено", – розповів Гебештрайт.

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Раніше Кізеветтер, який є речником з питань безпеки головної опозиційної партії Німеччини ХДС, заявив, нібито є ознаки підготовки Шольца до зустрічі з Путіним до парламентських виборів 23 лютого.

Політик не навів доказів своїх слів, так само заявивши, що в березні 2025 року має відбутись "зустріч Трампа і Путіна".

У відповідь Шольц назвав неправдивим твердження Кізеветтера про те, що він планує поїхати в Москву чи зустрітись з Путіним.