Шольц не будет подавать в суд на депутата, который написал о его встрече с Путиным

В немецком правительстве заявили, что Олаф Шольц воздержится от судебного преследования депутата от оппозиционной партии ХДС Родериха Кизеветтера, который писал о намерениях канцлера встретиться с хозяином Кремля Владимиром Путиным.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал представитель правительства Германии Штеффен Гебештрайт, которого цитирует Tagesschau.

Он отметил, что Кизеветтер уже удалил свое сообщение в X (Twitter), в котором говорилось о намерениях Шольца встретиться с Путиным в ближайшие недели.

"На этом юридический процесс завершен", – рассказал Гебештрайт.

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Ранее Кизеветтер, который является спикером по вопросам безопасности главной оппозиционной партии Германии ХДС, заявил, якобы есть признаки подготовки Шольца к встрече с Путиным до парламентских выборов 23 февраля.

Политик не привел доказательств своих слов, так же заявив, что в марте 2025 года должна состояться "встреча Трампа и Путина".

В ответ Шольц назвал ложным утверждение Кизеветтера о том, что он планирует поехать в Москву или встретиться с Путиным.