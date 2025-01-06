Єврокомісія проаналізує, чи відповідає бесіда Маска з лідеркою німецьких ультраправих нормам ЄС

У Європейській комісії проаналізують онлайн-розмову мільярдера Ілона Маска з кандидаткою у канцлери Німеччини від ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Алісою Вайдель, заплановану у його соцмережі Х (Twitter) на 9 січня, на відповідність законодавству ЄС.

Про це повідомив речник Єврокомісії Тома Реньє під час брифінгу 6 січня, передає "Європейська правда".

Розмова Маска та Вайдель у Х (Twitter) буде проаналізована Єврокомісією на предмет відповідності нормам ЄС після того, як вона відбудеться.

Речник Єврокомісії пояснив, що сам факт розмови Маска та Вайдель не порушує норми ЄС, оскільки перебуває в рамках дії свободи слова. "Кожному в ЄС можна висловлювати свої думки", – підкреслив він.

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У той самий час буде проаналізовано, наскільки формат подачі вказаного інтерв’ю відповідатиме законодавству Євросоюзу, наприклад, особливу увагу звернуть на те, як вказана бесіда буде поширюватися і рекламуватися в рамках соцмережі Х (Twitter). "Поширення цієї трансляції може бути проаналізовано в рамках поточних процедур", – уточнив речник Єврокомісії.

Реньє також повідомив, що 24 січня відбудеться круглий стіл за участі представників Єврокомісії з найбільшими соціальними медіа, серед яких буде представлена й соцмережа Х (Twitter), "щоб обговорити ризики напередодні виборів у Німеччині".

"Вільні та чесні вибори – основа демократії. Відповідно до законодавства про цифрові послуги, великі онлайн-платформи повинні аналізувати та пом'якшувати потенційні ризики, що надходять з різних сфер, зокрема ризики для виборчих процесів та громадянського дискурсу", – наголосив Тома Реньє.

Нагадаємо, що Ілон Маск публічно стверджує, що "тільки "АдН" може врятувати Німеччину".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц стурбований підтримкою Маском "Альтернатива для Німеччини" за кілька тижнів до позачергових виборів.

Детально про те, хто така Аліса Вайдель, з якою збирається розмовляти Маск, читайте у статті: Матір, лесбійка та "подруга Путіна".