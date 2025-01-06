Еврокомиссия проанализирует, соответствует ли беседа Маска с лидером немецких ультраправых нормам ЕС

В Европейской комиссии проанализируют онлайн-разговор миллиардера Илона Маска с кандидатом в канцлеры Германии от ультраправой "Альтернативы для Германии" Алисой Вайдель, запланированный в его соцсети Х (Twitter) на 9 января, на соответствие законодательству ЕС.

Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Тома Ренье во время брифинга 6 января, передает "Европейская правда".

Разговор Маска и Вайдель в Х (Twitter) будет проанализирован Еврокомиссией на предмет соответствия нормам ЕС после того, как он состоится.

Представитель Еврокомиссии пояснил, что сам факт разговора Маска и Вайдель не нарушает нормы ЕС, поскольку находится в рамках действия свободы слова. "Каждому в ЕС можно выражать свои мысли", – подчеркнул он.

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В то же время, будет проанализировано, насколько формат подачи указанного интервью будет соответствовать законодательству Евросоюза, например, особое внимание обратят на то, как указанная беседа будет распространяться и рекламироваться в рамках соцсети Х (Twitter). "Распространение этой трансляции может быть проанализировано в рамках текущих процедур", – уточнил представитель Еврокомиссии.

Ренье также сообщил, что 24 января состоится круглый стол с участием представителей Еврокомиссии с крупнейшими социальными медиа, среди которых будет представлена и соцсеть Х (Twitter), "чтобы обсудить риски накануне выборов в Германии".

"Свободные и честные выборы – основа демократии. Согласно законодательству о цифровых услугах, крупные онлайн-платформы должны анализировать и смягчать потенциальные риски, поступающие из разных сфер, в частности риски для избирательных процессов и гражданского дискурса", – отметил Тома Ренье.

Напомним, что Илон Маск публично утверждает, что "только „АдН" может спасти Германию".

Канцлер Германии Олаф Шольц обеспокоен поддержкой Маском "Альтернатива для Германии" за несколько недель до внеочередных выборов.

Подробно о том, кто такая Алиса Вайдель, читайте в статье: Мать, лесбиянка и "подруга Путина".