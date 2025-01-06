Мерца критикуют за предложение отбирать предоставленное гражданство Германии за преступления

Лидер крупнейшей оппозиционной партии Германии "Христианско-демократический союз" спровоцировал волну критики своим предложением пересмотреть закон о двойном гражданстве и забирать предоставленное гражданство Германии в случае серьезных правонарушений.

Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".

Мерц в одном из последних интервью высказал мнение, что предоставление немецкого гражданства должно иметь обратную силу, в частности в случае совершения таким лицом преступлений.

Фридрих Мерц отметил, что с нынешним подходом Германия "создает себе дополнительные проблемы".

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"Должна быть возможность как минимум отозвать гражданство Германии, если выясняется, что мы ошиблись, в частности с лицами, совершившими уголовные правонарушения", – сказал лидер ХДС.

Солидер социал-демократов Саския Эскен в ответ заявила, что Мерц "сознательно заигрывает с правопопулистским огнем и не достоин быть канцлером для всех немцев", и что это выглядит как предложение превратить часть общества в "граждан второго сорта".

Вопрос иммиграции, убежища и проблем с интеграцией является одной из топ-тем предвыборных политических дебатов в Германии.

С прошлого года в Германии упростилась процедура получения гражданства для лиц, которые уже являются гражданами другой страны. Среди прочего, хорошо интегрированные иммигранты получили возможность подаваться на гражданство через 5 лет, вместо восьми.

По официальной статистике, из-за значительной иммиграции в течение последних десятилетий доля избирателей иностранного происхождения в Германии достигла уже 12%.

Ранее сообщалось, что население Германии в 2023 году увеличилось примерно на 300 тысяч человек за счет чистой миграции.