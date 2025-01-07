Президент Болгарії розкритикував переможця виборів за затягування політичної кризи

Президент Болгарії Румен Радев розкритикував партію ГЄРБ колишнього прем'єр-міністра Бойка Борисова за призупинення переговорів про формування постійного уряду в країні, яка провела сім загальних виборів за останні чотири роки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

"Я закликаю політичні партії припинити грати з долею народу і майбутнім країни. Я дав їм достатньо часу для виконання своїх обов'язків, але легко перекреслити все і кинути країну на нові дострокові парламентські вибори з такою кількістю невирішених проблем – це повна демонстрація безвідповідальності", – заявив Радев у понеділок.

Президент у Болгарії має право диктувати умови, на яких надається політичний мандат на формування уряду.

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"Я дам трохи більше часу – кілька днів, сподіваючись, що учасники переговорів усвідомлять, що вони несуть відповідальність не лише перед власною партією та виборцями, але й перед усім народом", – додав Радев.

Відсутність чіткої політичної більшості призвела до реального ризику того, що Болгарія втратить 80% бюджету європейського Плану відновлення та сталого розвитку. Фрагментований парламент не зміг прийняти необхідне антикорупційне та кліматичне законодавство, яке дозволило б Європейській комісії виділити кошти.

"Болгарія втратить 9 мільярдів євро на Національний план відновлення та сталого розвитку та інші проєкти. Тимчасовий уряд не може проштовхнути необхідні реформи", – сказав Атанас Пеканов, колишній віцепрем'єр-міністр з питань фондів ЄС.

У неділю ГЄРБ Борисова, найбільша партія в болгарському парламенті, оголосила, що припиняє коаліційні переговори з "Демократичною Болгарією", Болгарською соціалістичною партією і "Є такий народ" через розбіжності щодо посади прем'єр-міністра.

Борисов наполягає на тому, щоб прем'єр-міністром був обраний колишній спікер парламенту Росен Желязков, його близький соратник протягом 20 років. "Демократична Болгарія", однак, наполягає на прем'єр-міністрі, який не є членом жодної політичної партії, через недовіру, що виникла між основними політичними гравцями в умовах вже четвертого року гострої політичної кризи.

В Болгарії кілька років триває політична криза через нездатність парламенту сформувати стабільний уряд, у результаті чого в країні за останні чотири роки відбулось сім дострокових виборів. На останніх з них у жовтні перемогла ГЄРБ Борисова.

Усі вони не змогли призвести до формування постійного уряду.