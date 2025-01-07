Президент Болгарии раскритиковал победителя выборов за затягивание политического кризиса

Президент Болгарии Румен Радев раскритиковал партию ГЕРБ бывшего премьер-министра Бойко Борисова за приостановление переговоров о формировании постоянного правительства в стране, которая провела семь всеобщих выборов за последние четыре года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

"Я призываю политические партии прекратить играть с судьбой народа и будущим страны. Я дал им достаточно времени для выполнения своих обязанностей, но легко перечеркнуть все и бросить страну на новые досрочные парламентские выборы с таким количеством нерешенных проблем – это полная демонстрация безответственности", – заявил Радев в понедельник.

Президент в Болгарии имеет право диктовать условия, на которых предоставляется политический мандат на формирование правительства.

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"Я дам немного больше времени – несколько дней, надеясь, что участники переговоров осознают, что они несут ответственность не только перед собственной партией и избирателями, но и перед всем народом", – добавил Радев.

Отсутствие четкого политического большинства привело к реальному риску того, что Болгария потеряет 80% бюджета европейского Плана восстановления и устойчивого развития. Фрагментированный парламент не смог принять необходимое антикоррупционное и климатическое законодательство, которое позволило бы Европейской комиссии выделить средства.

"Болгария потеряет 9 миллиардов евро на Национальный план восстановления и устойчивого развития и другие проекты. Временное правительство не может протолкнуть необходимые реформы", – сказал Атанас Пеканов, бывший вице-премьер-министр по вопросам фондов ЕС.

В воскресенье ГЕРБ Борисова, крупнейшая партия в болгарском парламенте, объявила, что прекращает коалиционные переговоры с "Демократической Болгарией", Болгарской социалистической партией и "Есть такой народ" из-за разногласий относительно должности премьер-министра.

Борисов настаивает на том, чтобы премьер-министром был избран бывший спикер парламента Росен Желязков, его близкий соратник на протяжении 20 лет. "Демократическая Болгария", однако, настаивает на премьер-министре, который не является членом ни одной политической партии, из-за недоверия, возникшего между основными политическими игроками в условиях уже четвертого года острого политического кризиса.

В Болгарии несколько лет продолжается политический кризис из-за неспособности парламента сформировать стабильное правительство, в результате чего в стране за последние четыре года состоялось семь досрочных выборов. На последних из них в октябре победила ГЕРБ Борисова.

Все они не смогли привести к формированию постоянного правительства.