У 40% затриманих за злочини в новорічну ніч у Берліні не було німецьких паспортів

Берлінська поліція підбила підсумки новорічної ночі, згідно з якими було затримано 670 підозрюваних у скоєнні злочинів – 40% з них особи без німецького громадянства.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bild.

Поліція Берліна зареєструвала 1 453 злочини, характерні для новорічної ночі – на 125 більше, ніж рік тому.

Згідно з повідомленням, у новорічну ніч напали на 58 поліцейських і співробітника служби порятунку. 17 поліцейських отримали поранення, 8 з них – від піротехнічних засобів.

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За даними поліції, загалом було заарештовано 670 підозрюваних. З них 406 мають німецьке громадянство, а 264 – інші національності. Скільки з затриманих німців також мали міграційне минуле, не встановлено і не повідомляється. Загалом, частка осіб з ненімецьким громадянством у Берліні становить 24,4%.

40 підозрюваних, як стверджується, напали на співробітників екстрених служб. За даними поліції, серед них 16 дорослих, 12 підлітків, 11 молодих людей і одна дитина. За даними поліції, 21 обвинувачений є громадянами Німеччини, а 19 – іншої національності.

За даними поліції, основна увага правопорушників була зосереджена на пошкодженні майна (531 злочин) та порушенні закону про зброю (274). Однак поліція також зареєструвала багато випадків фізичного насильства (241). Порушення закону про вибухові речовини було зареєстровано 54 рази. Поліція зазначила, що окремі підозрювані могли скоїти кілька злочинів.

Напередодні Нового року та в новорічну ніч багато людей у Берліні отримали поранення, деякі з них – серйозні, через незаконні феєрверки. Пʼятеро людей у Німеччині загинули.

Раніше повідомлялось, що німецька поліція затримала 23-річного блогера, який у новорічну ніч запустив феєрверк у бік квартири в Берліні.