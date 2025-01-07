У 40% задержанных за преступления в новогоднюю ночь в Берлине не было немецких паспортов

Берлинская полиция подвела итоги новогодней ночи, согласно которым было задержано 670 подозреваемых в совершении преступлений – 40% из них лица без немецкого гражданства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bild.

Полиция Берлина зарегистрировала 1 453 преступления, характерные для новогодней ночи – на 125 больше, чем год назад.

Согласно сообщению, в новогоднюю ночь напали на 58 полицейских и сотрудника службы спасения. 17 полицейских получили ранения, 8 из них – от пиротехнических средств.

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По данным полиции, всего было арестовано 670 подозреваемых. Из них 406 имеют немецкое гражданство, а 264 – другие национальности. Сколько из задержанных немцев также имели миграционное прошлое, не установлено и не сообщается. В общем, доля лиц с негерманским гражданством в Берлине составляет 24,4%.

40 подозреваемых, как утверждается, напали на сотрудников экстренных служб. По данным полиции, среди них 16 взрослых, 12 подростков, 11 молодых людей и один ребенок. По данным полиции, 21 из обвиняемых являются гражданами Германии, а 19 – другой национальности.

По данным полиции, основное внимание правонарушителей было сосредоточено на повреждении имущества (531 преступление) и нарушении закона об оружии (274). Однако полиция также зарегистрировала много случаев физического насилия (241 случай). Нарушение закона о взрывчатых веществах было зарегистрировано 54 раза. Полиция отметила, что отдельные подозреваемые могли совершить несколько преступлений.

Накануне Нового года и в новогоднюю ночь многие люди в Берлине получили ранения, некоторые из них – серьезные, из-за незаконных фейерверков. Пять человек в Германии погибли.

Ранее сообщалось, что немецкая полиция задержала 23-летнего блогера, который в новогоднюю ночь запустил фейерверк в сторону квартиры в Берлине.