Cпівлідер німецьких "Зелених" – за 3,5% ВВП на оборону

Співлідер німецьких "Зелених", віцеканцлер Роберт Габек заявив, що вважає за необхідне у поточних умовах далі збільшувати оборонні витрати Німеччини, та що бажаним рівнем є 3,5% ВВП.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю Spiegel.

Габек висловив думку, що Німеччині недостатньо зупинитися на показнику 2% ВВП на оборону, що є теперішнім цільовим показником для членів НАТО, і якого Німеччина у 2024 році досягла вперше.

"За розрахунками експертів, у наступні кілька років на нашу оборону потрібно витрачати близько 3,5% ВВП. І я з цим погоджуюся. Нам потрібно витрачати на оборону майже удвічі більше, щоб Путін не наважився атакувати нас. Потрібно убезпечити мир і відвернути нову війну", – наголосив він.

Реклама:

"Повірте, якби я міг звернутися до феї і загадати бажання – я би загадав, щоб нам усе це було непотрібно. Звісно, світ без армій був би кращим світом. Але у реальності над нами нависає велика загроза", – додав віцеканцлер.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкидає ідеї про суттєве збільшення оборонного бюджету з аргументами, що незрозуміло, на що саме мають піти ці кошти та "хто за це заплатить".

Нагадаємо, у Німеччині набирає обертів передвиборча кампанія перед достроковими парламентськими виборами, що пройдуть в кінці лютого.

Обраний президент США Дональд Трамп підтвердив, що вважає за необхідне для членів НАТО витрачати на оборону 5% ВВП.