Солидер немецких "Зеленых" – за 3,5% ВВП на оборону

Сопредседатель немецких "Зеленых", вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что считает необходимым в текущих условиях дальше увеличивать оборонные расходы Германии и что желательным уровнем будет 3,5% ВВП.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Spiegel.

Хабек выразил мнение, что Германии недостаточно остановиться на показателе 2% ВВП на оборону, что является нынешним целевым показателем для членов НАТО и которого Германия в 2024 году достигла впервые.

"По расчетам экспертов, в следующие несколько лет на нашу оборону нужно тратить около 3,5% ВВП. И я с этим согласен. Нам нужно тратить на оборону почти вдвое больше, чтобы Путин не решился атаковать нас. Нужно обеспечить мир и предотвратить новую войну", – подчеркнул он.

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"Поверьте, если бы я мог обратиться к фее и загадать желание – я бы загадал, чтобы нам все это было не нужно. Конечно, мир без армий был бы лучшим миром. Но в реальности над нами нависает большая угроза", – добавил вице-канцлер.

Канцлер Германии Олаф Шольц критикует идеи о существенном увеличении оборонного бюджета с аргументами, что непонятно, на что именно должны пойти эти средства и "кто за это заплатит".

Напомним, в Германии набирает обороты предвыборная кампания перед досрочными парламентскими выборами, которые пройдут в конце февраля.

Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил, что считает необходимым для членов НАТО тратить на оборону 5% ВВП.