Кандидат в канцлери Німеччини розповів, якими мають бути оборонні витрати

Лідер німецького опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц, який претендує на посаду канцлера, вважає, що цільові показники витрат на оборону мають відповідати реальним потребам, а не абстрактним цифрам.

Його заяву наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Його коментарі прозвучали після того, як у вівторок обраний президент США Дональд Трамп заявив, що країни НАТО повинні витрачати на оборону 5% ВВП.

"2%, 3% або 5%, у принципі, не мають значення. Головне, щоб ми робили те, що необхідно для самозахисту", – заявив Мерц в інтерв'ю радіостанції Bayern 2.

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Говорячи про заяви Трампа, лідер ХДС/ХСС зазначив: "Перш за все, ми повинні досягти нижньої межі у 2% у Німеччині. Ми ще не досягли цього".

За його словами, наразі головне – зосередитися на відновленні обороноздатності країни та НАТО.

"У найближчі кілька років ми повинні докласти спільних зусиль, а мірила, за якими можна визначити, яка частка валового внутрішнього продукту економіки виділяється на оборону, є лише змінними", – додав Мерц.

Нещодавно віцеканцлер Роберт Габек закликав значно збільшити витрати на оборону країни, оскільки він вважає, що загроза, яку російська агресія становить для НАТО, означає, що цільовий показник витрат на оборону в розмірі 2% від ВВП недостатній.

Тим часом чинний канцлер Олаф Шольц відкидає ідеї щодо підвищення оборонних витрат.