Кандидат в канцлеры Германии рассказал, какими должны быть оборонные расходы

Лидер немецкого оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, который претендует на пост канцлера, считает, что целевые показатели расходов на оборону должны соответствовать реальным потребностям, а не абстрактным цифрам.

Его заявление приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Его комментарии прозвучали после того, как во вторник избранный президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны тратить на оборону 5% ВВП.

"2%, 3% или 5%, в принципе, не имеют значения. Главное, чтобы мы делали то, что необходимо для самозащиты", – заявил Мерц в интервью радиостанции Bayern 2.

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Говоря о заявлениях Трампа, лидер ХДС/ХСС отметил: "Прежде всего, мы должны достичь нижней границы в 2% в Германии. Мы еще не достигли этого".

По его словам, сейчас главное – сосредоточиться на восстановлении обороноспособности страны и НАТО.

"В ближайшие несколько лет мы должны приложить совместные усилия, а мерила, по которым можно определить, какая доля валового внутреннего продукта экономики выделяется на оборону, являются лишь переменными", – добавил Мерц.

Недавно вице-канцлер Роберт Хабек призвал значительно увеличить расходы на оборону страны, поскольку он считает, что угроза, которую российская агрессия представляет для НАТО, означает, что целевой показатель расходов на оборону в размере 2% от ВВП недостаточен.

Между тем действующий канцлер Олаф Шольц отвергает идеи по повышению оборонных расходов.