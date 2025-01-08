Норвежские F-35 начали боевое дежурство в Польше
Новости — Среда, 8 января 2025, 17:15 —
В Польше объявили, что норвежские истребители начали боевое дежурство в стране.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Польши.
Многоцелевые истребители F-35 были отправлены в поддержку защиты польского воздушного пространства.
"Норвежские самолеты F-35 начинают дежурство в Польше. Они будут выполнять свою миссию в рамках союзнической поддержки безопасности восточного фланга НАТО", – говорится в заявлении польского Минобороны.
Norweskie samoloty F-35 rozpoczynają dyżur w Polsce. Będą pełniły misję w ramach sojuszniczego wsparcia na rzecz bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. #StrongerTogether #WeAreNATO pic.twitter.com/QgoOv2WUWC– Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) January 8, 2025
В декабре стало известно, что норвежские противовоздушные системы NASAMS развернуты и готовы защитить логистический центр в польском Жешуве.
Также в январе состоится развертывание в Польше немецких комплексов Patriot – тоже для усиления защиты Жешува.