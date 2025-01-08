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Норвежские F-35 начали боевое дежурство в Польше

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Новости — Среда, 8 января 2025, 17:15 — Ирина Кутелева

В Польше объявили, что норвежские истребители начали боевое дежурство в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Польши.

Многоцелевые истребители F-35 были отправлены в поддержку защиты польского воздушного пространства.

"Норвежские самолеты F-35 начинают дежурство в Польше. Они будут выполнять свою миссию в рамках союзнической поддержки безопасности восточного фланга НАТО", – говорится в заявлении польского Минобороны.

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В декабре стало известно, что норвежские противовоздушные системы NASAMS развернуты и готовы защитить логистический центр в польском Жешуве.

Также в январе состоится развертывание в Польше немецких комплексов Patriot – тоже для усиления защиты Жешува.

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Польша Норвегия
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