Норвежские F-35 начали боевое дежурство в Польше

В Польше объявили, что норвежские истребители начали боевое дежурство в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Польши.

Многоцелевые истребители F-35 были отправлены в поддержку защиты польского воздушного пространства.

"Норвежские самолеты F-35 начинают дежурство в Польше. Они будут выполнять свою миссию в рамках союзнической поддержки безопасности восточного фланга НАТО", – говорится в заявлении польского Минобороны.

Реклама:

Norweskie samoloty F-35 rozpoczynają dyżur w Polsce. Będą pełniły misję w ramach sojuszniczego wsparcia na rzecz bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. #StrongerTogether #WeAreNATO pic.twitter.com/QgoOv2WUWC – Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) January 8, 2025

В декабре стало известно, что норвежские противовоздушные системы NASAMS развернуты и готовы защитить логистический центр в польском Жешуве.

Также в январе состоится развертывание в Польше немецких комплексов Patriot – тоже для усиления защиты Жешува.