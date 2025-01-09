ЗМІ: Співробітницю офісу прем'єра Бельгії госпіталізували після контакту з токсичним порошком

Співробітницю офісу прем'єр-міністра Бельгії Александра Де Кроо госпіталізували наприкінці листопада минулого року після контакту з токсичним порошком на робочому місці.

Про інцидент 8 січня написала бельгійська газета Le Soir, передає "Європейська правда".

Інцидент стався 22 листопада, коли співробітниця виявила білий порошок у листі, отриманому в штаб-квартирі прем'єр-міністра у Брюсселі.

У листі містився стрихнін, токсична речовина, повідомила прокуратура Брюсселя в середу ввечері після проведення аналізу речовини. Стрихнін зазвичай використовується для боротьби з дрібними гризунами. Він може бути смертельно небезпечним при потраплянні в організм, і може викликати подразнення шкіри при контакті.

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"Вона відкривала лист і постраждала. Її доставили до лікарні, інших постраждалих не було", – пояснив Баренд Лейтс, прессекретар де Кроо.

"Очевидно, що інцидент шокував прем'єр-міністра і його співробітників. Наша колега, на щастя, зараз почувається добре, і в той час всі процедури були суворо дотримані, щоб запобігти подальшій шкоді", – додав він.

Подібні листи також були знайдені в офісі міністра внутрішніх справ 20 листопада і 9 грудня, але ніхто не постраждав. Наразі не зрозуміло, чи є зв'язок між цими інцидентами.

Нагадаємо, озброєний ножем чоловік був затриманий вранці 6 січня перед офіційною резиденцією прем'єр-міністра Бельгії.

Нинішній очільник бельгійського уряду Александр де Кроо, який подав у відставку після невдалих для своєї партії результатів виборів до Європарламенту в червні, раніше натякнув на відхід від політики.

Але позаяк переговори про формування нової урядової коаліції тривають і досі, він продовжує виконувати обовʼязки премʼєра Бельгії.