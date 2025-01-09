СМИ: Сотрудницу офиса премьера Бельгии госпитализировали после контакта с токсичным порошком

Сотрудницу офиса премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо госпитализировали в конце ноября прошлого года после контакта с токсичным порошком на рабочем месте.

Об инциденте 8 января написала бельгийская газета Le Soir, передает "Европейская правда".

Инцидент произошел 22 ноября, когда сотрудница обнаружила белый порошок в письме, полученном в штаб-квартире премьер-министра в Брюсселе.

В письме содержался стрихнин, токсичное вещество, сообщила прокуратура Брюсселя в среду вечером после проведения анализа вещества. Стрихнин обычно используется для борьбы с мелкими грызунами. Он может быть смертельно опасным при попадании в организм и может вызвать раздражение кожи при контакте.

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"Она открывала письмо и пострадала. Ее доставили в больницу, других пострадавших не было", – пояснил Баренд Лейтс, пресс-секретарь де Кроо.

"Очевидно, что инцидент шокировал премьер-министра и его сотрудников. Наш коллега, к счастью, сейчас чувствует себя хорошо, и в то время все процедуры были строго соблюдены, чтобы предотвратить дальнейший вред", – добавил он.

Подобные письма также были найдены в офисе министра внутренних дел 20 ноября и 9 декабря, но никто не пострадал. Пока не понятно, есть ли связь между этими инцидентами.

Напомним, вооруженный ножом мужчина был задержан утром 6 января перед официальной резиденцией премьер-министра Бельгии.

Нынешний глава бельгийского правительства Александр де Кроо, который подал в отставку после неудачных для своей партии результатов выборов в Европарламент в июне, ранее намекнул на уход от политики.

Но поскольку переговоры о формировании новой правительственной коалиции продолжаются до сих пор, он продолжает исполнять обязанности премьера Бельгии.