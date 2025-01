У Європарламенті відреагували на амбіції Трампа щодо Гренландії: "Експансіоністська маячня"

Група соціал-демократів у Європарламенті заявила про солідарність з Данією на тлі поновлення заяв обраного президента США Дональда Трампа про бажання приєднати Гренландію.

Як повідомляє "Європейська правда", заява з’явилася в офіційному X (Twitter) есдеків.

Політична група гостро висловилася про мрії Трампа та висловила солідарність з Копенгагеном.

Greenland belongs to the Greenlanders, and Donald Trump's expansionist delusion won't change that. We stand in full solidarity with the people of Greenland and the Danish government against Trump's inflammatory threats. We don't give in to bullies like him. pic.twitter.com/VpUfYfsJo1

