У Європарламенті відреагували на амбіції Трампа щодо Гренландії: "Експансіоністська маячня"

Група соціал-демократів у Європарламенті заявила про солідарність з Данією на тлі поновлення заяв обраного президента США Дональда Трампа про бажання приєднати Гренландію.

Як повідомляє "Європейська правда", заява з’явилася в офіційному X (Twitter) есдеків.

Політична група гостро висловилася про мрії Трампа та висловила солідарність з Копенгагеном.

Greenland belongs to the Greenlanders, and Donald Trump's expansionist delusion won't change that. We stand in full solidarity with the people of Greenland and the Danish government against Trump's inflammatory threats. We don't give in to bullies like him. pic.twitter.com/VpUfYfsJo1 Реклама: January 9, 2025

"Гренландія належить гренландцям, і експансіоністська маячня Дональда Трампа не змінить цього. Висловлюємо повну солідарність з жителями Гренландії та урядом Данії на тлі небезпечних погроз Трампа. Ми не поступимося перед такими хуліганами", – йдеться у заяві.

Слід зазначити, що до групи соціал-демократів входить політсила прем’єрки Данії Метте Фредеріксен.

Найбільша група Європарламенту "Європейська народна партія" поки утрималася від спільного коментаря. Водночас віцепрезидент групи, представник Швеції Томас Тобе поширив допис прем’єрки Данії про те, що "Гренландія не продається", та наголосив, що повага до кордонів усіх країн має бути непорушним принципом, а увесь ЄС має підтримати Данію.

Respect for the territorial integrity of all states is fundamental. Important in these strange and uncertain times that the other Nordic countries and entire EU clearly stands behind Denmark. #StrongerTogether pic.twitter.com/8IrKvftbBw – Tomas Tobé (@tomastobe) January 8, 2025

Нагадаємо, цього тижня обраний президент США повернувся до своїх заяв кількарічної давнини про бажання приєднати Гренландію до США. Трамп відмовився виключити використання військової сили для взяття під контроль Гренландії або Панамського каналу.

Данська прем'єрка Метте Фредеріксен наголосила, що Гренландія належить її мешканцям та що "не може уявити" реальної спроби США відібрати острів силою. Низка інших європейських лідерів також дали зрозуміти, що заяви Трампа є неприйнятними.

Неофіційно повідомляли, що на 9 січня Фредеріксен зібрала на обговорення погроз Трампа лідерів партій у данському парламенті.

За даними ЗМІ, у Копенгагені серйозно стурбовані заявами Трампа, а в його оточенні нібито кажуть, що слова обраного президента не є жартами і він дійсно хоче приєднати острів.