В Европарламенте отреагировали на амбиции Трампа по Гренландии: "Экспансионистский бред"

Группа социал-демократов в Европарламенте заявила о солидарности с Данией на фоне обновления заявлений избранного президента США Дональда Трампа о желании присоединить Гренландию.

Как сообщает "Европейская правда", заявление появилось в официальном X (Twitter) эсдеков.

Политическая группа остро высказалась о мечтах Трампа и выразила солидарность с Копенгагеном.

Greenland belongs to the Greenlanders, and Donald Trump's expansionist delusion won't change that. We stand in full solidarity with the people of Greenland and the Danish government against Trump's inflammatory threats. We don't give in to bullies like him. pic.twitter.com/VpUfYfsJo1

Реклама: