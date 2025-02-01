Топвійськовий НАТО висловився про вимогу Трампа у 5% ВВП на оборону

Новий голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне вважає, що кожна держава Альянсу має сама визначити, яким чином виконати зобовʼязання про мінімальні витрати на оборону.

Про це він сказав у коментарі агентству ANSA, повідомляє "Європейська правда".

За словами Драгоне, членам НАТО необхідно буде швидко досягти цільового показника оборонних витрат у понад 2% ВВП, але кожна країна повинна вирішити, як і коли це зробити, виходячи зі своєї ситуації.

"Кожна країна НАТО повинна буде швидко досягти рівня оборонних видатків понад 2% від ВВП, тому що ми визнали, що цього вже недостатньо", – заявив топвійськовий Альянсу.

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Цього буде досягнуто "в терміни і способами, які кожна країна визначить залежно від своєї ситуації, тому що країни залишаються суверенними", додав адмірал.

"Марно робити гучні заяви, не беручи до уваги столиці. Окрім розмов про зростання числа, яке може бути 3% або 5%, я вважаю, що згодом необхідний справжній і чесний самоаналіз – що ми повинні витрачати краще і разом", – вважає Драгоне.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявляв, що планує звернутись до НАТО з проханням витрачати 5% ВВП на оборону замість нинішнього показника у 2%.

Тоді як деякі держави, як-то країни Балтії та Польщі, підтримали вимогу Трампа, інші, наприклад Німеччина, назвали 5% ВВП недосяжним показником.

Президент Володимир Зеленський закликав держави Заходу не економити на своїй безпеці, та непрямо підтримав заклик Трампа збільшувати витрати на оборону.