Топ-военный НАТО высказался о требовании Трампа в 5% ВВП на оборону

Новый председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне считает, что каждое государство Альянса должно само определить, каким образом выполнить обязательства о минимальных расходах на оборону.

Об этом он сказал в комментарии агентству ANSA, сообщает "Европейская правда".

По словам Драгоне, членам НАТО необходимо будет быстро достичь целевого показателя оборонных расходов в более 2% ВВП, но каждая страна должна решить, как и когда это сделать, исходя из своей ситуации.

"Каждая страна НАТО должна будет быстро достичь уровня оборонных расходов более 2% от ВВП, потому что мы признали, что этого уже недостаточно", – заявил топ-военный Альянса.

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Это будет достигнуто "в сроки и способами, которые каждая страна определит в зависимости от своей ситуации, потому что страны остаются суверенными", добавил адмирал.

"Бесполезно делать громкие заявления, не принимая во внимание столицу. Кроме разговоров о росте числа, которое может быть 3% или 5%, я считаю, что впоследствии необходим настоящий и честный самоанализ – что мы должны тратить лучше и вместе", – считает Драгоне.

Недавно президент США Дональд Трамп заявлял, что планирует обратиться к НАТО с просьбой тратить 5% ВВП на оборону вместо нынешнего показателя в 2%.

Тогда как некоторые государства, такие как страны Балтии и Польши, поддержали требование Трампа, другие, например Германия, назвали 5% ВВП недостижимым показателем.

Президент Владимир Зеленский призвал государства Запада не экономить на своей безопасности, и косвенно поддержал призыв Трампа увеличивать расходы на оборону.