У Придністровʼї не виключають, що скоро знову сядуть на російський газ

Глава невизнаного Придністровʼя Вадим Красносельський заявив, що в найближчі дні регіон прагнутиме укласти довгостроковий контракт на постачання газу "за сприяння Росії".

Про це він написав у Telegram-каналі ввечері 1 лютого, повідомляє "Європейська правда".

Красносельський, коментуючи постачання газу з Молдови, заявив, що регіон відновлює електропостачання та опалення в оселях, "але поки що йдеться про перший крок".

Протягом наступних 10 днів потрібно "вибудувати механізм подальшого повноцінного і безперебійного функціонування енергосистеми", додав глава Придністровʼя.

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"Тираспольтрансгазу" необхідно укласти довгостроковий договір із "Молдовагазом", в основі якого будуть системні та стабільні поставки в Придністров'я природного газу від посередницьких компаній за сприяння Російської Федерації", – вважає Красносельський.

Він не уточнив, що може означати це "сприяння", але російські ЗМІ раніше говорили про намір Росії постачати свій газ у Придністровʼя через газопровід "Турецький потік".

Як відомо, з 1 січня 2025 року через закінчення транзитного контракту "Газпром" припинив постачання газу через Україну, пославшись на неврегульовані борги "Молдовагазу".

Напередодні Молдова оголосила про остаточну домовленість з ЄС стосовно фінансової допомоги, яку нададуть країні для подолання енергетичної кризи – йдеться про 64 млн євро, з яких 20 млн передбачені на газ для Придністров'я.

1 лютого компанія "Молдовагаз" уже почала постачання першого обсягу в 3 мільйони кубометрів газу до Придністров’я.