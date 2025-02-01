В Приднестровье не исключают, что скоро снова сядут на российский газ

Глава непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что в ближайшие дни регион будет стремиться заключить долгосрочный контракт на поставку газа "при содействии России".

Об этом он написал в Telegram-канале вечером 1 февраля, сообщает "Европейская правда".

Красносельский, комментируя поставки газа из Молдовы, заявил, что регион восстанавливает электроснабжение и отопление в домах, "но пока речь идет о первом шаге".

В течение следующих 10 дней нужно "выстроить механизм дальнейшего полноценного и бесперебойного функционирования энергосистемы", добавил глава Приднестровья.

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"Тираспольтрансгазу" необходимо заключить долгосрочный договор с „Молдовагазом", в основе которого будут системные и стабильные поставки в Приднестровье природного газа от посреднических компаний при содействии Российской Федерации", – считает Красносельский.

Он не уточнил, что может означать это "содействие", но российские СМИ ранее говорили о намерении России поставлять свой газ в Приднестровье через газопровод "Турецкий поток".

Как известно, с 1 января 2025 года из-за окончания транзитного контракта "Газпром" прекратил поставки газа через Украину, сославшись на неурегулированные долги "Молдовагаза".

Накануне Молдова объявила об окончательной договоренности с ЕС о финансовой помощи, которую предоставят стране для преодоления энергетического кризиса – речь идет о 64 млн евро, из которых 20 млн предусмотрены на газ для Приднестровья.

1 февраля компания "Молдовагаз" уже начала поставки первого объема в 3 миллиона кубометров газа в Приднестровье.