Шольц пообіцяв продовжити "жорсткий курс" щодо міграції після виборів

Німецький канцлер Олаф Шольц похвалив свій напрямок політики надання притулку мігрантам та пообіцяв продовжити "жорсткий курс" і після виборів, а кандидат у канцлери та лідер ХДС/ХСС Фрідріх Мерц вкотре його розкритикував.

Про це йшлося на теледебатах між Шольцом та Мерцом, повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Чинний німецький канцлер пообіцяв продовжити "жорсткий курс" щодо політики притулку після виборів.

"Ніколи не було більш жорстких законів, ніж ті, які я проштовхнув. Кількість шукачів притулку зменшується – і Європа також досягає прогресу в управлінні міграцією", – заявив він.

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Шольц акцентував, що Німеччина не повинна миритися з актами насильства, подібними до тих, що сталися в Ашаффенбурзі.

"Ми ніколи не можемо змиритися з такими актами, і тому необхідно вжити чітких і рішучих заходів", – підкреслив він.

Водночас Шольц вкотре відкинув плани ХДС/ХСС розвертати мігрантів на кордоні як незаконні і попередив про "європейську кризу".

Окремо він також закликав кандидата у канцлери та лідера ХДС/ХСС Фрідріха Мерца схвалити представлений урядом закон про впровадження європейської реформи притулку (GEAS).

"Чому ми повинні бути такими дурними, щоб не зробити цього?", – запитав він.

Своєю чергою, Мерц розкритикував Шольца та заявив, що німецький канцлер "не визнає реальність міграції на федеральному і земельному рівнях".

"Ви не живете в цьому світі. Те, про що ви тут говорите – це казковий замок", – заявив він.

Нагадаємо, правоцентристський альянс ХДС/ХСС викликав критику через свої міграційні пропозиції, які отримали підтримку під час голосування в Бундестазі з боку ультраправої "Альтернативи для Німеччини" минулої середи.

Критики звинуватили Мерца та його партію в тому, що вони зламали давній брандмауер у Німеччині, який перешкоджав основній співпраці з ультраправими.

Протести проти нового напряму партії ХДС пройшли по всій Німеччині.

Однак 31 січня законопроєкт Мерца не пройшов поіменне голосування та був відхилений Бундестагом.

Деталі читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Альтернатива для канцлера Німеччини.