Шольц пообещал продолжить "жесткий курс" по миграции после выборов

Немецкий канцлер Олаф Шольц похвалил свое направление политики предоставления убежища мигрантам и пообещал продолжить "жесткий курс" и после выборов, а кандидат в канцлеры и лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц в очередной раз его раскритиковал.

Об этом шла речь на теледебатах между Шольцом и Мерцом, сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Действующий немецкий канцлер пообещал продолжить "жесткий курс" по политике убежища после выборов.

"Никогда не было более жестких законов, чем те, которые я протолкнул. Количество искателей убежища уменьшается – и Европа также достигает прогресса в управлении миграцией", – заявил он.

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Шольц акцентировал, что Германия не должна мириться с актами насилия, подобными тем, что произошли в Ашаффенбурге.

"Мы никогда не можем смириться с такими актами, и поэтому необходимо принять четкие и решительные меры", – подчеркнул он.

В то же время Шольц в очередной раз отверг планы ХДС/ХСС разворачивать мигрантов на границе как незаконные и предупредил о "европейском кризисе".

Отдельно он также призвал кандидата в канцлеры и лидера ХДС/ХСС Фридриха Мерца одобрить представленный правительством закон о внедрении европейской реформы убежища (GEAS).

"Почему мы должны быть такими глупыми, чтобы не сделать этого?", – спросил он.

В свою очередь, Мерц раскритиковал Шольца и заявил, что немецкий канцлер "не признает реальность миграции на федеральном и земельном уровнях".

"Вы не живете в этом мире. То, о чем вы здесь говорите – это сказочный замок", – заявил он.

Напомним, правоцентристский альянс ХДС/ХСС вызвал критику из-за своих миграционных предложений, которые получили поддержку во время голосования в Бундестаге со стороны ультраправой "Альтернативы для Германии" в прошлую среду.

Критики обвинили Мерца и его партию в том, что они сломали давний брандмауэр в Германии, который препятствовал основному сотрудничеству с ультраправыми.

Протесты против нового направления партии ХДС прошли по всей Германии.

Однако 31 января законопроект Мерца не прошел поименное голосование и был отклонен Бундестагом.

Детали читайте в материале "ЕвроПравды": Альтернатива для канцлера Германии.