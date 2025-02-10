Премьер Литвы уверяет, что его коалиция крепкая, несмотря на скандалы

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас заявил, что правящая коалиция остается крепкой и готова продолжать работу.

Его заявление приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

По словам литовского премьера, на заседании Коалиционного совета, которое состоялось в понедельник, не было необходимости принимать никаких решений в связи со скандальными заявлениями лидера "Зари Немана" Ремигиюса Жемайтайтиса.

"Мы обсудили актуальные вопросы и текущие дела. Как и было обещано, мы поговорили о политической культуре и культуре общения Никаких решений принимать не надо было. Коалиция продолжает работать и является устойчивой", – сказал Палуцкас журналистам в понедельник после заседания коалиционного совета.

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Также, по словам премьер-министра, на заседании Коалиционного совета партнеры по коалиции договорились об активизации сотрудничества.

Недавно президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что не видит будущего у действующей правительственной коалиции из-за поведения лидера "Зари Немана".

Он имел в виду тот факт, что Жемайтайтис в последнее время подвергся критике за свои высказывания, в частности, за пренебрежительные комментарии в адрес Украины.

В то же время премьер Гинтаутас Палуцкас заявлял, что не считает Жемайтайтиса и его скандальные заявления ключевой проблемой для работы коалиции.

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