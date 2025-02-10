У Польщі лікарці, яка документувала неіснуючі обстеження, висунули понад 6 тисяч звинувачень

74-річна лікарка з Сілезького воєводства у Польщі отримала понад 6 тисяч звинувачень у шахрайстві, оскільки протягом трьох років вносила в медичну документацію неправдиві дані про медичні обстеження.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF 24.

Жінка реалізувала шахрайську схему у місті Явожно, і шахрайство стало для неї постійним джерелом доходу. 74-річна лікарка брала гроші за обстеження, яких не проводила.

"Як встановили правоохоронці, в одному з медичних кабінетів, розташованих у Явожно, лікарка не проводила обстеження, але відображала їх у медичних картках пацієнтів. Таким чином вона отримала неправомірну фінансову вигоду на суму понад пів мільйона злотих.

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Таким чином лікарка обдурила медичний заклад, для якого надавала медичні послуги, і отримала дохід за непроведені обстеження". – описує поліція Сілезії.

Згідно з висновками слідства, лікарка шахраювала з обстеженнями протягом трьох років.

Справа випливла на поверхню, коли в медичній компанії, де працювала жінка, розпочався аудит. Він виявив численні порушення в медичній документації пацієнток. Пізніше це підтвердили співробітники поліції під час численних допитів.

Обвинувальний акт проти жінки вже передано до суду. Справу вели співробітники, які займаються економічними злочинами.

Недобросовісній лікарці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

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