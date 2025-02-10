В Польше врачу, документировавшей несуществующие обследования, выдвинули более 6 тысяч обвинений

74-летняя врач из Силезского воеводства в Польше получила более 6 тысяч обвинений в мошенничестве, поскольку в течение трех лет вносила в медицинскую документацию ложные данные о медицинских обследованиях.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF 24.

Женщина реализовала мошенническую схему в городе Явожно, и мошенничество стало для нее постоянным источником дохода. 74-летняя врач брала деньги за обследование, которых не проводила.

"Как установили правоохранители, в одном из медицинских кабинетов, расположенных в Явожно, врач не проводила обследования, но отражала их в медицинских карточках пациентов. Таким образом она получила неправомерную финансовую выгоду на сумму более полумиллиона злотых.

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Таким образом врач обманула медицинское учреждение, для которого предоставляла медицинские услуги, и получила доход за непроведенные обследования", – описывает полиция Силезии.

Согласно выводам следствия, врач мошенничала с обследованиями в течение трех лет.

Дело всплыло на поверхность, когда в медицинской компании, где работала женщина, начался аудит. Он выявил многочисленные нарушения в медицинской документации пациенток. Позже это подтвердили сотрудники полиции во время многочисленных допросов.

Обвинительный акт против женщины уже передан в суд. Дело вели сотрудники, которые занимаются экономическими преступлениями.

Недобросовестной врачу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

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