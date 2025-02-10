Лідери розділеного Кіпру кажуть, що готові до переговорів про статус острова

Очільники міжнародного визнаного Кіпру та невизнаної Турецької Республіки Північного Кіпру під час зустрічі в понеділок, 10 лютого, заявили про готовність до зустрічі під егідою ООН, яка може прокласти шлях до відновлення переговорів про статус острова.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє АР.

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс і очільник невизнаного Північного Кіпру Ерсін Татар у понеділок провели окремі переговори із заступницею генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло.

Метою переговорів було підготувати ґрунт для зустрічі під егідою ООН у середині березня, на якій також зберуться представники так званих гарантів Кіпру – Греції, Туреччини та Великої Британії.

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Після зустрічей Дікарло заявила, що ООН і далі прагне сприяти офіційним переговорам між лідерами розділеного Кіпру.

І Христодулідіс, і Ерсін заявили про готовність узяти участь у цих переговорах. Але залишається відкритим питання, чи принесуть вони конкретний результат, зазначає АР.

Середземноморський острів розділений між Республікою Кіпр, членом ЄС, і Турецькою Республікою Північного Кіпру, яка визнана лише Туреччиною і займає близько третини острова, включаючи частину столиці Нікосії. Туреччина тримає війська на острові з часу свого вторгнення 1974 року.

Наразі існує дев'ять контрольно-пропускних пунктів уздовж "зеленої лінії", яка розділяє обидві сторони і яку патрулює ООН.

Дедалі частіше лунають заклики до збільшення кількості пропускних пунктів уздовж 180-кілометрової буферної зони, щоб полегшити доступ для людей, які живуть у віддалених районах.

У Туреччині наполягають на тому, що мирне врегулювання ситуації на Кіпрі можливе лише шляхом створення двох держав.