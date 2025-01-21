Лідери розділеного Кіпру обговорили відкриття нових контрольно-пропускних пунктів

Лідери розділеного Кіпру зустрілися в понеділок, щоб обговорити відкриття більшої кількості пропускних пунктів на острові в рамках зусиль зі зміцнення довіри.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство AFP.

Президент грекомовної, міжнародно визнаної Республіки Кіпр Нікос Христодулідіс і лідер турків-кіпріотів Ерсін Татар зустрілися в буферній зоні, яка десятиліттями розділяла середземноморський острів.

Зустріч відбулася за посередництва спеціального представника ООН Коліна Стюарта. Вона пройшла після неформальної вечері, яку 15 жовтня організував генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш з обома лідерами в Нью-Йорку. Христодулідіс заявив, що передав пакет пропозицій з восьми пунктів Татару.

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"Я згадав про пункти пропуску, а також інші ідеї, які ми обговорювали в Нью-Йорку", – сказав Христодулідіс журналістам, додавши, що пропозиції також включають створення комісії з встановлення істини.

"Ці ідеї отримали позитивну відповідь від генерального секретаря, але не було позитивної реакції від пана Татара", – сказав Христодулідіс.

В ООН заявили, що обидва лідери погодилися, що відкриття нових пунктів пропуску може сприяти контактам між людьми, зміцненню економічних зв'язків, зміцненню довіри і створенню більш сприятливого клімату для мирних переговорів.

Середземноморський острів розділений між Республікою Кіпр, членом ЄС, і Турецькою Республікою Північного Кіпру, яка визнана лише Туреччиною і займає близько третини острова, включаючи частину столиці Нікосії.Туреччина тримає війська на острові з часу свого вторгнення 1974 року.

Наразі існує дев'ять контрольно-пропускних пунктів уздовж "зеленої лінії", яка розділяє обидві сторони і яку патрулює ООН. Дедалі частіше лунають заклики до збільшення кількості пропускних пунктів уздовж 180-кілометрової буферної зони, щоб полегшити доступ для людей, які живуть у віддалених районах.

Нагадаємо, нещодавно президент Кіпру Нікос Хрістодулідіс підтвердив активний інтерес Нікосії до членства в НАТО.

У Туреччині наполягають на тому, що мирне врегулювання ситуації на Кіпрі можливе лише шляхом створення двох держав.