Греческий остров, который "трясет" уже две недели, всколыхнуло крупнейшее за это время землетрясение

На греческом острове Санторини, где последние две недели наблюдаются частые землетрясения разной силы, всколыхнуло сильнейший за это время толчок магнитудой 5.3.

Об этом сообщает Kathimerini, пишет "Европейская правда".

Вечером 10 февраля на Санторини в 22:16 зафиксировали сильнейший за последнее время толчок магнитудой 5.3. Предыдущий самый сильный фиксировали в пятницу, его магнитуда составляла 5.2.

С началом новых суток землетрясения продолжились. В частности, после 8 часов утра произошли новые толчки магнитудой от около 4 до 4,7. Последний был более ощутим и в континентальной части Греции.

Реклама:

Повышенная сейсмическая активность в районе островов Санторини и Аморгос началась ориентировочно с 26 января. Из-за частых толчков, которые могут быть предвестником сильного землетрясения, тысячи туристов и жителей уехали с острова. На Санторини закрыли школы и развернули бригады экстренных служб.

Землетрясение 1956 года, которое считают самым сильным в Греции за ХХ столетие, произошло также в этом районе. Тогда магнитуда составила 7,5-7,7, острова вокруг эпицентра пострадали от цунами.