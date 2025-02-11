Фасад офиса Tesla под Парижем облили коричневой жидкостью
Фасад офиса компании Tesla в пригороде Парижа в ночь на вторник обрызгали коричневой жидкостью, что вероятно является акцией в ответ на высказывания и действия американского миллиардера Илона Маска.
Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".
Сотрудники офиса Tesla в северном пригороде Парижа Сен-Уан утром во вторник увидели на окнах и фасаде здания следы коричневой жидкости.
В компании сообщили, что известили об инциденте правоохранительные органы и ожидают расследования.
Это уже не первая подобная акция в Европе за последнее время – после того, как на мероприятии по случаю инаугурации президента США Дональда Трампа Илон Маск поднял руку в жесте, который в интернете сравнили с нацистским приветствием.
В начале февраля автосалон Tesla в Гааге в Нидерландах разрисовали антинацистскими лозунгами и свастиками.
В Германии активисты с помощью проектора высветили на стене завода Tesla изображение Маска с его скандальным жестом.
В правительстве Польши призвали граждан не покупать Tesla из-за заявлений Маска.
Читайте также: Альтернатива для Илона Маска: зачем соратник Трампа вмешивается в немецкие выборы.