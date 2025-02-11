Фасад офиса Tesla под Парижем облили коричневой жидкостью

Фасад офиса компании Tesla в пригороде Парижа в ночь на вторник обрызгали коричневой жидкостью, что вероятно является акцией в ответ на высказывания и действия американского миллиардера Илона Маска.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Сотрудники офиса Tesla в северном пригороде Парижа Сен-Уан утром во вторник увидели на окнах и фасаде здания следы коричневой жидкости.

BFMTV/RMC Sport

В компании сообщили, что известили об инциденте правоохранительные органы и ожидают расследования.

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Это уже не первая подобная акция в Европе за последнее время – после того, как на мероприятии по случаю инаугурации президента США Дональда Трампа Илон Маск поднял руку в жесте, который в интернете сравнили с нацистским приветствием.

В начале февраля автосалон Tesla в Гааге в Нидерландах разрисовали антинацистскими лозунгами и свастиками.

В Германии активисты с помощью проектора высветили на стене завода Tesla изображение Маска с его скандальным жестом.

В правительстве Польши призвали граждан не покупать Tesla из-за заявлений Маска.

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