Шольц звинуватив свого суперника у намірах "поховати Європу"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у вівторок звинуватив свого консервативного суперника на виборах Фрідріха Мерца у тому, що той планує репресивні заходи проти іммігрантів, які "поховають Європу".

Про це Шольц сказав під час виступу в Бундестазі, його цитує AFP, повідомляє "Європейська правда".

Мерц закликав Німеччину повертати прохачів притулку на кордоні, але Шольц вважає, що це завадить співпраці на рівні ЄС і завдасть шкоди Німеччині.

"Якщо ми стверджуємо... що безпека і порядок у Німеччині вийшли з-під контролю, і тому нам не потрібно застосовувати європейське законодавство, то інші країни будуть використовувати цей хибний аргумент точно так само", – сказав канцлер.

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За його словами, "це був би початок кінця Європейського Союзу як правової спільноти".

"Фрідріх Мерц балотується, щоб поховати Європу", – додав очільник уряду Німеччини.

Мерц у відповідь заявив, що необхідно вжити заходів для того, щоб взяти імміграцію під контроль.

"Міграція потребує чіткої відповіді. Ми намагалися її дати", – сказав Мерц.

Лідер консервативного ХДС/ХСС відкинув побоювання, що імміграційна політика його партії суперечитиме законодавству ЄС, і назвав звинувачення Шольца "жорстокою іронією".

"Цей уряд був більш недбалим щодо Європи, ніж будь-який інший", – сказав Мерц.

Нагадаємо, 29 січня в Бундестазі була ухвалена пропозиція ХДС/ХСС щодо посилення міграційної політики завдяки голосам ультраправої "Альтернативи для Німеччини".

Голосування стало переломним, оскільки зламало багаторічний консенсус німецьких політичних партій щодо відмови від співпраці з крайніми правими. Воно призвело до масових протестів у Німеччині проти співпраці консерваторів з "АдН".

Однак 31 січня законопроєкт Мерца не пройшов поіменне голосування та був відхилений Бундестагом.

Пізніше Мерц заявив, що його опозиційний блок ХДС/ХСС за жодних обставин не співпрацюватиме з ультраправою "Альтернативою для Німеччини".

Деталі читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Альтернатива для канцлера Німеччини.