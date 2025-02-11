Шольц обвинил своего соперника в намерениях "похоронить Европу"

Канцлер Германии Олаф Шольц во вторник обвинил своего консервативного соперника на выборах Фридриха Мерца в том, что тот планирует репрессивные меры против иммигрантов, которые "похоронят Европу".

Об этом Шольц сказал во время выступления в Бундестаге, его цитирует AFP, сообщает "Европейская правда".

Мерц призвал Германию возвращать просителей убежища на границе, но Шольц считает, что это помешает сотрудничеству на уровне ЕС и нанесет вред Германии.

"Если мы утверждаем... что безопасность и порядок в Германии вышли из-под контроля, и поэтому нам не нужно применять европейское законодательство, то другие страны будут использовать этот ложный аргумент точно так же", – сказал канцлер.

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По его словам, "это было бы начало конца Европейского Союза как правового сообщества".

"Фридрих Мерц баллотируется, чтобы похоронить Европу", – добавил глава правительства Германии.

Мерц в ответ заявил, что необходимо принять меры для того, чтобы взять иммиграцию под контроль.

"Миграция требует четкого ответа. Мы пытались его дать", – сказал Мерц.

Лидер консервативного ХДС/ХСС отверг опасения, что иммиграционная политика его партии будет противоречить законодательству ЕС, и назвал обвинения Шольца "жестокой иронией".

"Это правительство было более небрежным в отношении Европы, чем любое другое", – сказал Мерц.

Напомним, 29 января в Бундестаге было принято предложение ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики благодаря голосам ультраправой "Альтернативы для Германии".

Голосование стало переломным, поскольку сломало многолетний консенсус немецких политических партий относительно отказа от сотрудничества с крайне правыми. Оно привело к массовым протестам в Германии против сотрудничества консерваторов с "АдГ".

Однако 31 января законопроект Мерца не прошел поименное голосование и был отклонен Бундестагом.

Позже Мерц заявил, что его оппозиционный блок ХДС/ХСС ни при каких обстоятельствах не будет сотрудничать с ультраправой "Альтернативой для Германии".

Детали читайте в материале "ЕвроПравды": Альтернатива для канцлера Германии.