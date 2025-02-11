В Украине подтвердили переговоры с венгерской компанией о транзите газа в Приднестровье

"Оператор ГТС Украины" подтвердил, что ведет переговоры с венгерской MET Group о транзите газа в непризнанное Приднестровье.

Подтверждение от оператора получило молдавское издание Newsmaker, пишет "Европейская правда".

В ответе на запрос издания "Оператор ГТС Украины" назвал венгерскую MET Group давним партнером и отметил, что между сторонами есть контракт в течение долгих лет, а также что MET Group является "одним из самых активных пользователей наших услуг".

"Мы также подтверждаем, что сейчас продолжаются обсуждения с MET относительно доступных мощностей и маршрутов транспортировки газа через газотранспортную систему Украины", – ответили в „Оператора ГТС Украины" на запрос издания о поставках газа для Приднестровья.

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Там добавили, что, согласно европейскому законодательству, "Оператор ГТС Украины" предоставляет открытый доступ к бронированию своих мощностей всем клиентам, которые имеют договор на транспортировку, включая точки на Транбалканском газопроводе.

Ранее MET Group заявила, что готова начать поставки газа в Молдову, оплаченные за счет российского кредита, если на них согласится "Оператор ГТС Украины".

Поставки могут происходить либо через Трансбалканский коридор (газопровод, пролегающий через территорию Украины, Молдовы, Румынии, Болгарии и Турции), либо через трубопровод, пересекающий территорию Молдовы с севера.

Напомним, 10 февраля в правительстве Молдовы заявили, что Тирасполь под давлением Москвы отказался принимать предложенную ЕС помощь на 60 млн евро для преодоления энергокризиса, а лидер непризнанного региона сообщил, что газ будут покупать за кредит от России.