Зеленский о заморозке финансирования USAID: жаловаться не собираемся
Президент Владимир Зеленский, комментируя замораживание деятельности Агентства США по международной помощи (USAID), отметил, что для Украины главным является сохранение военной помощи.
Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью The Guardian.
Зеленский заявил, что Украина "не собирается жаловаться на то, что некоторые программы (USAID. – Ред.) заморожены", поскольку для Украины самое главное – это военная помощь, "и она сохранена, за что я благодарен".
"Если американская сторона имеет возможность и желание продолжать свою гуманитарную миссию, мы полностью за, а если нет, то мы найдем собственный выход из этой ситуации", – добавил он.
25 января 2025 года США заморозили всю невоенную международную помощь на 90 дней, а работа USAID была фактически остановлена. Сотрудники USAID по всему миру отправлены в административный отпуск.
Ранее в правительстве подтвердили, что из-за приостановления работы USAID в Украине остановили работу или столкнулись с проблемами ряд комиссий, которые занимаются отбором в судейский корпус.
Также, по данным СМИ, замораживание администрацией Трампа иностранного финансирования повлияло на международные усилия, направленные на привлечение России к ответственности за военные преступления в Украине.