Спецслужби Латвії розповіли про фейки у зв'язку з від'єднанням від енергосистеми РФ
Служба державної безпеки (СДБ) Латвії виявила у соціальних мережах і в додатках для онлайн-спілкування окремі спекуляції та неправдиві твердження у зв'язку з вимкненням країн Балтії від російської електромережі.
Заяву спецслужби наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".
У СДБ зазначили, що згідно з даними проведеного моніторингу, минулого тижня в інформаційному просторі Латвії темі від'єднання країн Балтії від російської енергосистеми і підключення до єдиної європейської мережі електропостачання було приділено підвищену увагу громадськості.
Служба виявила спекуляції та неправдиві твердження у зв'язку з цією подією, однак вони не мали істотного впливу на інформаційний простір і суспільство Латвії.
У службі також зазначили, що Росія вже тривалий час використовувала у своїй пропаганді цю тему, намагаючись виставити рішення країн Балтії як помилкове.
Минулого тижня СДБ також виявила поширені російськими суб'єктами послання, метою яких була дискредитація країн Балтії у зв'язку з відключенням енергосистеми РФ.
У суботу Литва, Латвія та Естонія успішно від'єдналися від російської енергосистеми (ОЕС/UPS), яка працювала з радянських часів, і почали працювати в ізольованому режимі, а в неділю, о 14:05, вони підключилися до західноєвропейських електромереж.
Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал назвав це "знаменним днем", а його попередниця на цій посаді, нині головний дипломат ЄС Кая Каллас назвала цю подію "перемогою свободи та європейської єдності".
Прем’єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас висловив переконання, що від’єднання трьох країн Балтії від енергосистеми РФ зміцнює енергетичну безпеку балтійських держав.