Спецслужбы Латвии рассказали о фейках в связи с отключением от энергосистемы РФ

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии обнаружила в социальных сетях и в приложениях для онлайн-общения отдельные спекуляции и ложные утверждения в связи с отключением стран Балтии от российской электросети.

Заявление спецслужбы приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

В СГБ отметили, что согласно данным проведенного мониторинга, на прошлой неделе в информационном пространстве Латвии теме отсоединения стран Балтии от российской энергосистемы и подключения к единой европейской сети электроснабжения было уделено повышенное внимание общественности.

Служба обнаружила спекуляции и ложные утверждения в связи с этим событием, однако они не оказали существенного влияния на информационное пространство и общество Латвии.

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В службе также отметили, что Россия уже длительное время использовала в своей пропаганде эту тему, пытаясь выставить решение стран Балтии как ошибочное.

На прошлой неделе СГБ также обнаружила распространенные российскими субъектами послания, целью которых была дискредитация стран Балтии в связи с отключением энергосистемы РФ.

В субботу Литва, Латвия и Эстония успешно отсоединились от российской энергосистемы (ОЭС/UPS), которая работала с советских времен, и начали работать в изолированном режиме, а в воскресенье, в 14:05, они подключились к западноевропейским электросетям.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал назвал это "знаменательным днем „, а его предшественница на этом посту, ныне главный дипломат ЕС Кая Каллас назвала это событие "победой свободы и европейского единства".

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас выразил убеждение, что отсоединение трех стран Балтии от энергосистемы РФ укрепляет энергетическую безопасность балтийских государств.