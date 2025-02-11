В Чехии "абсолютно фантастические" бобры сэкономили стране более $1 млн

Бобры сэкономили чешским налогоплательщикам 1 миллион долларов, затопив заповедный бывший военный полигон, на котором планировалось строительство дамбы.

Об этом агентству AFP рассказал представитель Чешского агентства охраны природы Богумил Фишер, пишет "Европейская правда".

Еще в 2018 году в Чехии разработали проект по строительству барьера, который бы защитил реку Клабава и ее популяцию раков, находящихся под угрозой исчезновения, от осадка и кислой воды, которая разливается из двух соседних прудов.

Его реализация затянулась из-за переговоров по земле, которая долгое время использовалась военными как тренировочный полигон. Но в это время бобры начали строить собственную дамбу.

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"Они создали водно-болотные угодья с бассейнами и каналами. Площадь примерно вдвое больше, чем планировалось", – рассказал AFP Фишер из Чешского агентства по охране природы.

Далее, по его словам, бобры перешли к балке, которая окружает пруды – там планировали построить небольшие дамбы, чтобы предотвратить разлив воды. Животные уже построили четыре дамбы и сейчас работают над другими.

По оценкам Фишера, экономия для чешского бюджета составила около 30 миллионов чешских крон, или 1,2 миллиона долларов.

"Это полноценный сервис, бобры абсолютно фантастические, и когда они находятся в зоне, где не могут нанести вред, то делают блестящую работу", – сказал он.

Несмотря на пользу, которую бобры приносят земле вокруг себя, у пушистых млекопитающих есть свои критики: фермеры и другие жалуются на разрушения, которые они вызывают, вырубая деревья.

Бобры, по мнению экологов, играют важную роль в маловодье, создавая небольшие участки водно-болотных угодий, где вода течет медленнее, чем в реках, и имеет возможность впитываться в землю, повышая уровень грунтовых вод и предотвращая засухи.

В то же время животных не раз обвиняли в разрушении насыпей, созданных для защиты угодий и другого имущества людей от наводнений.

В Польше, где в прошлом году были значительные наводнения, премьер-министр Дональд Туск даже объявил "войну" бобрам, хотя позже заверил, что ни одно животное не пострадало.