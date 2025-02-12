В Стамбуле в связи со снегопадами отменили обучение
Новости — Среда, 12 февраля 2025, 07:42 —
В турецком Стамбуле в результате снегопадов отменили обучение во всех учебных заведениях.
Об этом написал губернатор провинции Стамбул Давута Гюля в Х, передает "Европейская правда".
Гюля заявил, что снегопад, который продолжает охватывать Стамбул, "негативно влияет на жизнь из-за холодной погоды".
"По метеорологическим данным, по всему городу ожидается продолжение снегопадов и похолодание. По этой причине в среду, 12 февраля, во всех учебных заведениях Стамбула на один день будет приостановлено обучение", – написал он.
Кроме этого, был предоставлен административный отпуск определенным категориям работников.
Görüntüler anlık Üsküdar, Çamlıca'dan... 👇🏻😍❄️– SadeCe🍀 (@MahmureCe) February 11, 2025
İstanbul'da kar eğlencesi...🤍#kartatili #karyağısı#istanbul #tatil pic.twitter.com/CgBdsmtIPM
Sizi şuan kandırıyorum🤭– NUNU🎭 (@NUNUuMc) February 11, 2025
Çünkü bu görüntü bana ait değil..
Çünkü benim bulunduğum yerde. Kar yok..!! 😫☃️❄☃️
Tatil yok..!
Zam yok..!
İstanbul yok..! 😁#istanbul #bahçeşehir #kar ❄ pic.twitter.com/sXBhZ9InYL
"Люди с инвалидностью, люди с хроническими заболеваниями и беременные работники государственных учреждений и организаций будут считаться находящимися в административном отпуске в среду, 12 февраля", – добавил Гюля.
В Великобритании пятница, 10 января, стала самой холодной январской ночью за последние 15 лет, поскольку в шотландской деревне Альтнахарра температура опустилась до -18,9°C.
А префектура северного французского департамента Нор сообщала о гибели двух человек из-за снега и гололеда.