В Стамбуле в связи со снегопадами отменили обучение

В турецком Стамбуле в результате снегопадов отменили обучение во всех учебных заведениях.

Об этом написал губернатор провинции Стамбул Давута Гюля в Х, передает "Европейская правда".

Гюля заявил, что снегопад, который продолжает охватывать Стамбул, "негативно влияет на жизнь из-за холодной погоды".

"По метеорологическим данным, по всему городу ожидается продолжение снегопадов и похолодание. По этой причине в среду, 12 февраля, во всех учебных заведениях Стамбула на один день будет приостановлено обучение", – написал он.

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Кроме этого, был предоставлен административный отпуск определенным категориям работников.

Sizi şuan kandırıyorum🤭

Çünkü bu görüntü bana ait değil..

Çünkü benim bulunduğum yerde. Kar yok..!! 😫☃️❄☃️

Tatil yok..!

Zam yok..!

İstanbul yok..! 😁#istanbul #bahçeşehir #kar ❄ pic.twitter.com/sXBhZ9InYL – NUNU🎭 (@NUNUuMc) February 11, 2025

"Люди с инвалидностью, люди с хроническими заболеваниями и беременные работники государственных учреждений и организаций будут считаться находящимися в административном отпуске в среду, 12 февраля", – добавил Гюля.

В Великобритании пятница, 10 января, стала самой холодной январской ночью за последние 15 лет, поскольку в шотландской деревне Альтнахарра температура опустилась до -18,9°C.

А префектура северного французского департамента Нор сообщала о гибели двух человек из-за снега и гололеда.