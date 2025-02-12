Прем’єр Молдови наполягає на прийнятті гранту ЄС для газопостачання в Придністров'ї

Прем’єр Молдови Дорін Речан заявив, що Кишинів продовжить наполягати на тому, щоб Тирасполь прийняв грант ЄС на постачання газу в регіон.

Про це він сказав у коментарі журналістам, пише Most, передає "Європейська правда".

За словами прем'єра, обраний невизнаним Придністров'ям спосіб постачання газу за допомогою енергокомпанії MET Group неможливий.

Речан заявив, що пропозиція уряду "і тих, хто все ще наполягає, полягає в тому, щоб лівий берег Дністра прийняв пропозицію Європейського Союзу про 60 млн євро".

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"Тільки спосіб, запропонований Кишиневом, здатний забезпечити енергетичну безпеку регіону в довгостроковій перспективі", – заявив він.

Як відомо, грант у 60 млн євро, запропонований Євросоюзом, передбачає низку вимог до регіону. Його відкинув Тирасполь, який віддав перевагу постачанню природного газу за допомогою компанії MET Group в кредит.

А речник Єврокомісії Гійом Мерсьє заявив, що Європейський Союз не відкликає свою пропозицію надати Придністров’ю 60 млн євро для подолання енергокризи, але натомість виставляє конкретні умови щодо прав людини та основних свобод.

12 лютого Придністров’я вперше придбало газ на біржі у Румунії за посередництва "Молдовагазу".

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