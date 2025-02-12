Премьер Молдовы настаивает на принятии гранта ЕС для газоснабжения в Приднестровье

Премьер Молдовы Дорин Речан заявил, что Кишинев продолжит настаивать на том, чтобы Тирасполь принял грант ЕС на поставку газа в регион.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, пишет Most, передает "Европейская правда".

По словам премьера, выбранный непризнанным Приднестровьем способ поставки газа с помощью энергокомпании MET Group невозможен.

Речан заявил, что предложение правительства "и тех, кто все еще настаивает, заключается в том, чтобы левый берег Днестра принял предложение Европейского Союза о 60 млн евро".

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"Только способ, предложенный Кишиневом, способен обеспечить энергетическую безопасность региона в долгосрочной перспективе", – заявил он.

Как известно, грант в 60 млн евро, предложенный Евросоюзом, предусматривает ряд требований к региону. Его отверг Тирасполь, который предпочел поставку природного газа с помощью компании MET Group в кредит.

А представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье заявил, что Европейский Союз не отзывает свое предложение предоставить Приднестровью 60 млн евро для преодоления энергокризиса, но взамен выставляет конкретные условия по правам человека и основным свободам.

12 февраля Приднестровье впервые приобрело газ на бирже в Румынии при посредничестве "Молдовагаза".

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