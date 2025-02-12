Естонська розвідка: Росія використовуватиме страх ядерної війни для тиску на Захід

Очільник Кремля Владімір Путін не відмовився від своєї мети перекроїти баланс сил в Європі через три роки після повномасштабного вторгнення в Україну, а також планує розпалювати страх перед "ядерною зимою".

Таке попередження розмістила у своєму звіті Служба зовнішньої розвідки Естонії, цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

У звіті зазначили, що тимчасове припинення вогню в Україні ризикує дати Путіну шанс "перевести подих" перед тим, як відновити війну проти України для досягнення цієї мети.

Естонці наголосили, що його вимога перед повномасштабним вторгненням в Україну до Організації Північноатлантичного договору відступити зі Східної Європи все ще залишається в силі.

Реклама:

"Путін, ймовірно, вважає, що вирішення цього конфлікту можливе лише за допомогою угоди в ялтинському стилі – тобто, поділу Європи на сфери впливу", – зазначили у доповіді, посилаючись на зустріч лідерів США, Великої Британії та Радянського Союзу, присвячену реорганізації європейських кордонів та архітектури безпеки після Другої Світової війни.

Розвідувальне відомство Естонії написало, що для того щоб перешкодити військовій підтримці України, Росія цього року розпалюватиме в західних суспільствах "страх перед ядерною зимою".

Розвідники зазначили, що Москва "навряд чи застосує ядерну зброю" проти України, але, "спостерігаючи, як фактор страху досі стримував Захід", буде використовувати його в повній мірі.

Також естонці попередили, що попри величезні військові втрати і жорсткі західні санкції, російські збройні сили продовжують зростати, набуваючи досвіду на полі бою і володіючи новими технологіями.

Хоча економіка країни витримала зовнішній тиск, темпи її розвитку уповільнилися, що вплинуло на амбітні плани Москви з нарощування військового виробництва, йдеться в доповіді.

Путін 19 листопада підписав оновлену ядерну доктрину, в якій розширили умови застосування російської ядерної зброї.

Попереднього разу Росія вносила зміни до ядерної доктрини у червні 2020 року, замінивши аналогічний документ, ухвалений за 10 років до того.

Як повідомляють росЗМІ, правитель Путін 17 січня 2025 року прийняв президента Ірану Масуда Пезешкіана та анонсував підписання угоди між Росією та Іраном про "всеосяжне стратегічне партнерство", зазначивши, що це "дозволить дати додатковий імпульс майже у всіх напрямках співпраці".

У Єврокомісії зазначили, що анонсована угода про стратегічне партнерство між Іраном та Росією свідчить про те, що РФ відчуває потребу у союзниках, та про її слабкість.