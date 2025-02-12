Глава Кремля Владимир Путин не отказался от своей цели перекроить баланс сил в Европе через три года после полномасштабного вторжения в Украину, а также планирует разжигать страх перед "ядерной зимой".

Такое предупреждение разместила в своем отчете Служба внешней разведки Эстонии, цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".

В отчете отметили, что временное прекращение огня в Украине рискует дать Путину шанс "перевести дыхание" перед тем, как возобновить войну против Украины для достижения этой цели.

Эстонцы отметили, что его требование перед полномасштабным вторжением в Украину к Организации Североатлантического договора отступить из Восточной Европы все еще остается в силе.

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"Путин, вероятно, считает, что решение этого конфликта возможно только с помощью соглашения в ялтинском стиле – то есть разделения Европы на сферы влияния", – отметили в докладе, ссылаясь на встречу лидеров США, Великобритании и Советского Союза, посвященную реорганизации европейских границ и архитектуры безопасности после Второй Мировой войны.

Разведывательное ведомство Эстонии написало, что для того чтобы помешать военной поддержке Украины, Россия в этом году будет разжигать в западных обществах "страх перед ядерной зимой".

Разведчики отметили, что Москва "вряд ли применит ядерное оружие" против Украины, но, "наблюдая, как фактор страха до сих пор сдерживал Запад", будет использовать его в полной мере.

Также эстонцы предупредили, что несмотря на огромные военные потери и жесткие западные санкции, российские вооруженные силы продолжают расти, приобретая опыт на поле боя и обладая новыми технологиями.

Хотя экономика страны выдержала внешнее давление, темпы ее развития замедлились, что повлияло на амбициозные планы Москвы по наращиванию военного производства, говорится в докладе.

Путин 19 ноября подписал обновленную ядерную доктрину, в которой расширили условия применения российского ядерного оружия.

В предыдущий раз Россия вносила изменения в ядерную доктрину в июне 2020 года, заменив аналогичный документ, принятый за 10 лет до того.

Как сообщают росСМИ, правитель Путин 17 января 2025 года принял президента Ирана Масуда Пезешкиана и анонсировал подписание соглашения между Россией и Ираном о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве", отметив, что это "позволит дать дополнительный импульс почти во всех направлениях сотрудничества".

В Еврокомиссии отметили, что анонсированное соглашение о стратегическом партнерстве между Ираном и Россией свидетельствует о том, что РФ испытывает потребность в союзниках, и о ее слабости.