В Кремле рассказали, на что пошли США ради освобождения РФ американского заключенного

В Кремле заявили, что в обмен на освобожденного американского учителя Марка Фогеля в РФ вскоре в Россию вернется россиянин, который находится в тюрьме в США.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует Meduza.

Песков не стал уточнять, о ком идет речь.

"Гражданин, когда будет на территории России, тогда и будет известно его имя", – заявил он.

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По словам Пескова, освобождение Фогеля и неназванного россиянина стало возможным благодаря работе "по линии соответствующих ведомств".

На вопрос, планируются ли подобные обмены в ближайшее время, Песков сказал: "По Фогелю мне нечего добавить. Все, что хотели и могли сказать, мы уже сказали".

Напомним, 11 декабря посланник президента США Стивен Уиткофф посетил Москву, чтобы забрать американца Марка Фогеля – учителя, который провел более трех лет за решеткой по обвинению в хранении наркотиков.

Трамп приветствовал освобождение американца и выразил надежду, что этот шаг позволит двум странам работать над завершением войны в Украине.

Поздно вечером 11 февраля Трамп принял в Белом доме освобожденного Марка Фогеля.