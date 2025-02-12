В Німеччині поліція затримала шістьох росіян за незаконний збір черемші

Поліція Німеччини викрила групу росіян, які незаконно збирали коренеплоди черемші в заповідних лісах Саксонії, щоб продати їх за високими цінами в Росії.

Про це йдеться у публікації видання Bild, повідомляє "Європейська правда".

Повідомляють, що місце злочину росіян – ліс у Лейпцигу. А злочинців-збирачів врожаю поліцейські спіймали кілька днів тому під час перевірки автомобіля Volvo.

"Поліцейські відчули сильний запах черемші і попросили трьох пасажирів (27, 29, 39 років, всі росіяни. – Ред.) відкрити багажник. Там ми знайшли кілька господарських сумок, наповнених коренеплодами черемші та інструментами для збору врожаю", – розповіли у поліції. Вартість знайденого в автомобілі коріння черемші оцінили у кілька тисяч євро.

Реклама:

Незабаром після цього слідчі спіймали ще трьох росіян віком 26, 32 та 35 років у лісовому масиві, відомому крадіжками черемші. Вони мали при собі ножі та кілька мішків з кореневищами черемші. Деякі зловмисники мали на собі наколінники, щоб могти довше працювати на землі.

Зараз шість підозрюваних перебувають під слідством за підозрою у вчиненні групової крадіжки.

Видання відзначає, що у нещадному полюванні за корінням черемші спустошуються цілі природні заповідники. Зловмисники використовують мотики, щоб вирвати коріння, яке росте в землі на глибині до десяти сантиметрів. Потім на місці, яке переривають, нічого не росте.

Щоб не привертати увагу після своєї "роботи", злочинці навіть переодягаються в лісі, залишаючи брудний одяг, щоб одягнути його наступного дня. Поліція виявила брудні штани, екскременти та залишки їжі у лісі.

Клієнти крадіїв коренеплодів часто перебувають у Росії, товар часто постачають заможним людям чи спеціалізованим ресторанам в РФ.

"Ця рослина росте і в околицях Москви, в тайзі або тундрі. Однак російської черемші явно недостатньо, щоб наповнити ним достатню кількість "блінів", – іронізує видання.

Як повідомлялось раніше, Австрія видала ордер на арешт "шаманки", що виманювала в жертв шалені суми грошей.

А угорську пару, яка намагалася пограбувати тютюнову крамницю в Австрії нібито за порадою ворожки, засудили до реального ув’язнення.